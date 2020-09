Anwälte von Ex-Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder gehen gegen Justiz vor

Anwälte von Ex-Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder gehen gegen das Düsseldorfer Amtsgericht vor. Sie verlangen in einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht in Düsseldorf, dass das Amtsgericht seine Pressemitteilung zur Anklageerhebung gegen Metzelder von seiner Homepage entfernt. Das hat ein Sprecher des Verwaltungsgerichts am Dienstag bestätigt.

Von dpa