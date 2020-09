Köln (dpa/lnw) - Ein Fußballfan des 1. FC Köln steht heute wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34 Jahre alten Mann vor, beim Verlassen des Rheinenergiestadions während der Zweitligapartie zwischen dem FC und dem VfL Bochum im Dezember 2018 mit einem anderen FC-Fan in Streit geraten zu sein. Mit zwei Faustschlägen soll der Angeklagte seinen Kontrahenten niedergeschlagen und ihm anschließend mit einem sogenannten «Stampftritt» in Tötungsabsicht auf den Kopf getreten haben. Bewusstlos soll dem Opfer die Zunge in den Rachenraum gerutscht sein. Nur das Eingreifen von Ersthelfern habe dem schwer verletzten Opfer das Leben gerettet, so die Anklageschrift.