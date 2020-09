Deutlich mehr Desinfektionsmittel in NRW hergestellt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mehr als 10 300 Tonnen Desinfektionsmittel sind von April bis Juni in Nordrhein-Westfalen industriell hergestellt worden. Das sind 18,8 Prozent mehr als im gesamten Jahr 2019, teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mit. Insgesamt waren 18 Betriebe an der Produktion beteiligt.