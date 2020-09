Auto kollidiert frontal mit Linienbus: Eine Tote

Wilnsdorf (dpa/lnw) - Eine 77-Jährige ist am Mittwoch in Wilnsdorf bei Siegen mit ihrem Auto frontal mit einem Linienbus kollidiert und noch am Unfallort gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurden der 25 Jahre alte Busfahrer und ein 16-jähriger Insasse leicht verletzt. Der zweite Fahrgast (33) sei unverletzt geblieben. Die Frau war aus zunächst ungeklärter Ursache am Morgen in Richtung Wilnsdorf (Kreis Siegen-Wittgenstein) von der Straße abgekommen und auf den Bus geprallt. Das Verkehrskommissariat ermittele nun die Ursache, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa