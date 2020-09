Schaeffler-Werk in Wuppertal droht die Schließung

Wuppertal/Herzogenaurach (dpa) - Schlechte Nachrichten für die Beschäftigten im Werk Wuppertal des Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler. Im Rahmen eines neuen Sparprogramms mit dem Abbau von 4400 Stellen droht dem Werk die Schließung. «Im Hinblick auf den Standort Wuppertal ist nach mehrjähriger Prüfung sämtlicher Optionen eine Standortschließung nicht mehr auszuschließen», teilte Schaeffler am Mittwoch in Herzogenaurach mit. Das Unternehmen will den Stellenabbau bis Ende 2022 abwickeln.