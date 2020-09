Drohbrief mit Patronenhülse ging auch an Innenminister Reul

Demnach erhielten auch 14 Landesinnenminister, Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang und das Bundesverfassungsgericht in den vergangenen Monaten Drohschreiben. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ermittelt wegen der Vorfälle schon länger gegen eine Gruppierung, die sich Revolutionäre Aktionszellen (RAZ) nennt. Sie wird als Terrorvereinigung eingestuft.

Der Sprecher des Innenministeriums in Nordrhein-Westfalen teilte mit, dass im Mai dieses Jahres in der Poststelle ein an Reul adressierter Umschlag «mit einem vierseitigen Drohschreiben mit der Überschrift "Im Namen des Volkes"» eingegangen sei. «Die Verfasser bezeichnen sich darin als "Militante Zelle (MIEZE) des Kollektivs der Revolutionären Aktionszellen (RAZ). Neben dem Schreiben enthielt der Umschlag die leere Patronenhülse einer Schreckschusspistole.»

Zuletzt hatten die RAZ nach dem Fund von Brandsatz-Bestandteilen vor der Villa des Fleischunternehmers Clemens Tönnies Ende August ein Bekennerschreiben verschickt. Die Gruppe bezichtigte sich auch, in der Nacht auf den 2. August Brandsätze an der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg abgelegt zu haben. Einer dieser Brandsätze war angezündet worden, aber von selbst wieder ausgegangen.