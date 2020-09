Moria: Hamms OB dringt auf rasche Flüchtlingsaufnahme

Hamm (dpa/lnw) - Nach dem Brand im griechischen Flüchtlingscamp Moria macht auch der Oberbürgermeister von Hamm Druck, betroffene Menschen rasch in Deutschland aufzunehmen. «Das Problem ist, dass wir jetzt ewig und drei Tage auf eine gemeinsame europäische Lösung setzen, die nicht kommen wird. Also hier muss jetzt gehandelt werden», sagte der CDU-Politiker Thomas Hunsteger-Petermann am Donnerstag in einem WDR2-Interview. Wenn man sehe, dass Tausende auf Straßen kampieren und möglicherweise auch Kinder und Ältere in dieser Situation sterben, müsse hier gehandelt werden. «Ich bin bereit, für unsere Stadt zu helfen, das sind viele Städte, man muss uns nur lassen.»

Von dpa