Schulsozialarbeit wird dauerhaft finanziert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Land übernimmt die Finanzierung der Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen künftig dauerhaft. Von 2021 an stehen dafür laut einem Kabinettsbeschluss jährlich 47,7 Millionen Euro zur Verfügung, wie Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag mitteilte. Damit könnten dauerhaft mehr als 1000 Vollzeitstellen für die Schulsozialarbeit finanziert werden.

Von dpa