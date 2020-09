Verband: Krankenhäuser haben IT-Sicherheit überprüft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen haben ihre Schutz gegen Cyberangriffe nach Verbandsangaben in den vergangenen Jahren gezielt überprüft. Seitdem sei es zu wenigen Sicherheitsvorfällen gekommen, erklärte ein Sprecher der Krankenhausgesellschaft NRW am Freitag auf Anfrage der dpa. Die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen seien sehr sensibilisiert und arbeiteten auf Landesebene über die Krankenhausgesellschaft eng mit Behörden zusammen. So fänden Workshops mit dem Landeskriminalamt ebenso wie ein enger Austausch mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen statt.

Von dpa