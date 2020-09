Bayer verlängert mit Baumann bis 2024

Leverkusen (dpa) - Anleger haben positiv auf die Vertragsverlängerung von Bayer-Vorstandschef Werner Baumann reagiert. Die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns legte am Freitag im Leitindex Dax teils deutlich zu. Bayer hatte nach weiteren Fortschritten im Glyphosat-Streit am Donnerstagabend die Personalie bekanntgegeben. Der Aufsichtsrat habe Baumanns Vertrag, der eigentlich zur Hauptversammlung 2021 ausgelaufen wäre, bis Ende April 2024 verlängert, teilte der Konzern in Leverkusen mit. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen.

Von dpa