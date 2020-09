Hohe Corona-Fallzahl in Solingen

Solingen (dpa/lnw) - Erstmals in Nordrhein-Westfalen ist eine Kommune wegen einer hoher Corona-Fallzahlen dem Schwellenwert der sogenannten Corona-Bremse nahe gekommen. In Solingen registrierten die Gesundheitsbehörden in den letzten sieben Tagen insgesamt 34,5 neue Fälle pro 100 000 Einwohner. Seit Anfang September gilt in NRW, dass sich ab 35 Fällen pro 100 000 Einwohner die betroffenen Kommunen mit dem Landeszentrum Gesundheit und der zuständigen Bezirksregierung über konkrete Gegenmaßnahmen abstimmen müssen. Kontakt gab es aber schon: «Das Landeszentrum Gesundheit steht bereits mit der Stadt Solingen und der Bezirksregierung Düsseldorf im Kontakt zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zu den Hintergründen dieses Anstiegs», erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag in Düsseldorf.

Von dpa