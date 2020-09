Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall im Sauerland

Sundern (dpa/lnw) - Bei einer frontalen Kollision zweier Autos sind im sauerländischen Sundern drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 29 Jahre alte Autofahrerin habe beim Überholen eines Traktors den entgegenkommenden Wagen eines 26-Jährigen übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Durch den Aufprall wurden die beiden Autofahrer und ein fünfjähriges Mädchen im Wagen der 29-Jährigen schwer verletzt. Zwei der Verletzten wurden mit einem Rettungshubschrauber in Unfallkliniken geflogen. Die Straße am Unfallort blieb für mehrere Stunden gesperrt.

Von dpa