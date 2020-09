Jantschke: «Fußball kann Vorreiter sein»

Zum Saisonauftakt mit den Spielen im DFB-Pokal an diesem Wochenende und der Bundesliga eine Woche später sind in einzelnen Bundesländern unter Berücksichtigung besonderer Hygiene-Konzepte teilweise wieder größere Zuschauer-Kulissen erlaubt. Er selbst habe sich mit den Corona-Regeln arrangiert. «Die Pandemie ist ja inzwischen Normalität. Darum probiere ich, mich an die Regeln zu halten mit dem Abstandhalten und dem Masketragen», ergänzte der Abwehrspieler. Er treffe sich auch mal mit einem Freund, «würde aber nicht auf Großveranstaltungen gehen. Wir haben ja eine große Verantwortung auch gegenüber der ganzen Mannschaft.»

Jantschke hofft, dass nach den entsprechenden Signalen aus der Landespolitik auch in NRW bald mehr als die derzeit erlaubten 300 Fans ins Stadion dürfen. «Schon mit den 300 Menschen ist es ein ganz anderes Flair, das haben wir im Testspiel gegen Greuther Fürth gemerkt.»