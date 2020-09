NRW-Ministerpräsident würdigt Lore Lorentz zum 100.

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat an die Kabarettistin Lore Lorentz (1920-1994) erinnert. «Lore Lorentz wäre heute 100 Jahre alt geworden. Wir denken gerne an sie zurück», teilte Laschet am Samstag via Twitter mit. Sie sei eine besondere Größe des Kabaretts der jungen Bundesrepublik und erste Staatspreisträgerin des Landes Nordrhein-Westfalen.

Von dpa