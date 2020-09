IT-Ausfall an Uniklinik Düsseldorf dauert an

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Ausfall des IT-Systems am Düsseldorfer Uniklinikum (UKD) dauert an. «Wir sind vom normalen Betrieb und auch von der Notfallversorgung weiter abgemeldet», sagte ein Klinikumssprecher am Samstag auf Anfrage. Der Rat an alle Behandlungsbedürftigen laute: «Macht einen Bogen ums UKD!»