Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen eines abgesackten Baukrans ist es im Düsseldorfer Norden am Freitagabend zu erheblichen Verkehrsstörungen gekommen. Weil der Kran sich geneigt hatte, musste eine Hauptverkehrsstraße stundenlang gesperrt werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag. Erst am Samstagmorgen konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Von dpa