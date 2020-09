Bochum (dpa/lrs) - Rheinland-Pokalsieger FV Engers hat sich achtbar und mit Stolz aus dem DFB-Pokal verabschiedet. «Es war schon ein toller Erfolg, dass wir das Spiel zur Halbzeit bei 0:1 offengehalten haben», sagte Trainer Sascha Watzlawik nach der 0:3 (0:1)-Niederlage beim VfL Bochum am Samstag in der ersten Runde. «Insgesamt haben die Jungs es sehr gut gemacht.»

Vor leeren Rängen im Bochumer Ruhrstadion erzielten der frühere Hoffenheimer Robert Zulj (23. Minute), Simon Zoller (52.) und der eingewechselte Milos Pantevic (65.) die Tore für den favorisierten Zweitliga-Club gegen den Fünftligisten.

«Unterm Strich war das natürlich verdient», meinte Watzlawik. «Trotzdem auch ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, die einen tollen Job gemacht hat und sich in jeden Zweikampf reingeschmissen hat. Wir wollten uns so lang wie möglich teuer verkaufen und auch mal Nadelstiche setzen.»

Oberligist Engers, der erstmals den DFB-Pokal erreicht hatte, hatte den Bochumern aus finanziellen Gründen und wegen der umfangreichen Corona-Schutzauflagen das Heimrecht überlassen. Auf dem ungewohnten Terrain verkaufte sich der Underdog lange achtbar, auch wenn der VfL hoch überlegen war und mehr vom Spiel hatte.

Allerdings ließ Bochum zahlreiche weitere Torchancen ungenutzt. Engers serbischer Torhüter Stefan Djordjevic lenkte unter anderem einen Kopfball von Bochums Stürmer Silvere Ganvoula reaktionsschnell an die Latte und verhinderte mit weiteren tollen Paraden eine noch höhere Niederlage der Gäste.