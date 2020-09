Fortuna Düsseldorf müht sich zu Pokal-Sieg in Ingolstadt

Ingolstadt (dpa) - Fortuna Düsseldorf ist nach einem Geduldsspiel in Ingolstadt in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der Bundesliga-Absteiger gewann am Samstag mit 1:0 (0:0) beim Fußball-Drittligisten. Der frühere FCI-Profi Thomas Pledl markierte im zuschauerleeren Ingolstädter Sportpark mit seinem Joker-Treffer in der 80. Minute das Siegtor für den Favoriten vom Rhein.

Von dpa