Leverkusen: Havertz-Millionen nicht komplett reinvestieren

Berlin (dpa) - Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler will die Millionen aus dem Rekordtransfer von Kai Havertz zum FC Chelsea nur zum Teil reinvestieren. «Auch wir haben in Zeiten von Corona erhebliche Einnahmeverluste. Das werden wir natürlich berücksichtigen und die Ablöse für Kai Havertz ganz sicher nicht komplett reinvestieren», sagte Völler der «Bild am Sonntag». «Obwohl wir schon noch etwas machen müssen, um das Niveau zu halten oder besser zu werden», fügte er hinzu. Allerdings könne man Havertz nicht 1:1 ersetzen.

Von dpa