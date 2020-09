Wermelskirchen (dpa/lnw) - Bei dem Brand einer Wohnung in Wermelskirchen ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Ob es sich um den 61-jährigen Bewohner handle, sei noch unklar, teilte die Polizei Bergisch Gladbach am Sonntag mit. In der Nacht war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Von dpa