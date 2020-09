Favre: «Wir wollen den Pokal gewinnen»

Dortmund (dpa) - Für seine Verhältnisse ungewohnt forsch hat sich Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison zu den Zielen im DFB-Pokal geäußert. «Ich kann sagen, dass wir den Pokal gewinnen wollen», verkündete Favre am Sonntag vor dem Erstrundenspiel beim Drittligisten MSV Duisburg (20.45 Uhr/ARD und Sky) am Montag. Der Schweizer sieht dabei auch Anlass zur Wiedergutmachung beim BVB: «Die beiden letzten Jahre im Pokal waren nicht gut.» Zuletzt waren die Westfalen zweimal jeweils im Achtelfinale an Werder Bremen gescheitert.

Von dpa