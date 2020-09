«Ein Murmeltor» und fünf weitere: Altglienickes Aus im Pokal

Köln (dpa) - So hatten sich die Spieler der VSG Altglienicke ihren DFB-Pokalauftritt ganz und gar nicht vorgestellt. Durch ein 6:0 im Finale des Berliner Cupwettbewerbs im Nordost-Regonalliga-Duell gegen FC Viktoria 1889 Berlin waren die Altglienicker in die erste Hauptrunde eingezogen. Am Samstag schieden sie mit einem 0:6 beim 1. FC Köln schon wieder aus. «Wir hatten nicht gedacht, dass wir sechs Dinger bekommen, ehrlich gesagt», meinte Linus Meyer. Der 28 Jahre alte Offensivmann hatte sich sogar erhofft, dass seiner Mannschaft ein Tor gegen den Bundesligisten gelingen würde.

Von dpa