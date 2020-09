Arbeiter bei Unfall in Umspannwerk verletzt: Stromausfall

Essen (dpa/lnw) - Bei einem Betriebsunfall in einem Essener Umspannwerk ist ein Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Es kam am Montag zu großflächigen Stromausfällen in mehreren Stadtteilen, wie die Stadt mitteilte. Betroffen gewesen seien unter anderem die Autozulassungsstelle und das Jobcenter im Stadtteil Steele sowie 30 Ampeln im Stadtgebiet und Telefon- und Internetleitungen. Der 42 Jahre alte Arbeiter sei mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik geflogen worden, teilte die Feuerwehr mit. Am frühen Nachmittag floss der Strom in den meisten Stadtteilen mit Ausnahme von Steele wieder, wie die Stadt Essen mitteilte.

Von dpa