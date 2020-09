Unbekannte sprühen in Krefeld 17 Hakenkreuze

Krefeld (dpa) - In Krefeld haben Unbekannte in der Nacht zum Montag 17 Hakenkreuze unter anderem auf Fassaden und Haustüren geschmiert. Der Mitarbeiter eines Supermarkts habe die Nazi-Symbole auf einer Fensterscheibe des Ladens entdeckt und die Polizei eingeschaltet, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Hakenkreuze wurden auch auf einem Garagentor, der Motorhaube eines Autos und einem Wahlplakat gefunden.