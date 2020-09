Pokal-Aus für Bielefeld: 0:1 beim Regionalligisten Essen

Essen (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld ist in der ersten Runde des DFB-Pokals überraschend ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus unterlag am Montagabend beim Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen verdient mit 0:1 (0:1) und verpatzte ihre Generalprobe fünf Tage vor dem Erstliga-Auftakt am Samstag bei Eintracht Frankfurt gründlich. RWE-Torjäger Simon Engelmann erzielte vor 300 erlaubten Zuschauern im Essener Stadion an der Hafenstraße den Siegtreffer in der 33. Spielminute.

Von dpa