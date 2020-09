Landtagspräsident fordert Einigung über Moria-Flüchtlinge

Die Wanderausstellung «Kunst grenzenlos» mit 25 Werken von zehn Künstlerinnen und Künstlern aus Afghanistan, Syrien, Somalia, dem Iran und der Ukraine macht ihre erste Station in Düsseldorf. Initiiert wurde die Schau von den Malteser Werken. Einige Künstler haben in ihren Heimatländern Kunst studiert, andere haben erst in Deutschland angefangen zu malen. Fast in jedem Bild spiegeln sich die Erfahrungen von Flucht, Krieg, Gewalt und Angst wieder. Die Ausstellung ist bis 1. Oktober zu sehen und wandert dann weiter in andere Bundesländer.