Digitale Ausstellung der NS-Gedenkstätten in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Steintrog, in dem jüdische Kinder vor der Deportation die Nacht verbrachten, eine Taschenuhr eines sowjetischen Häftlings und eine Anstecknadel der NS-Ordensburg Vogelsang, die noch Jahrzehnte nach Kriegsende Alt-Nazis als Erkennungszeichen diente: Mit einer digitalen Ausstellung von 29 ausgewählten Gegenständen geben die NS-Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen einen Einblick in ihre Arbeit. Zugleich soll die von der Landeszentrale für politische Bildung mit entwickelte Ausstellung «Mehr als man kennt - näher als man denkt. Objektgeschichten aus Gedenkstätten in NRW» zu Fragen und Diskussionen anregen, wie die Initiatoren am Dienstag mitteilten.

Von dpa