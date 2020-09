Polizei entdeckt Cannabisplantage in verfallener Brauerei

Mülheim (dpa/lnw) - In einer verfallenen Brauerei in Mülheim/Ruhr hat die Polizei nach einem Hinweis aus der Bevölkerung eine Cannabisplantage entdeckt. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk mussten das einsturzgefährdete Gebäude sichern, bevor Beamte es betreten konnten. Elf Pflanzen seien am Montag sichergestellt und zur Berechnung der Drogenmenge an das Landeskriminalamt geschickt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es gab keine Festnahmen, ermittelt werde gegen Unbekannt.

Von dpa