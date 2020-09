Kastenmeier bleibt Fortunas Nummer 1

Düsseldorf (dpa) - Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf geht mit Florian Kastenmeier als Torhüter Nummer 1 in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga und das Auftaktspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV. Die Entscheidung für den 23-Jährigen, der schon in der Bundesliga-Rückrunde Stammkeeper war, und gegen den neun Jahre älteren Raphael Wolf sei aber «nicht zementiert», sagte Trainer Uwe Rösler: «Es war ein Konkurrenzkampf auf Augenhöhe, und es bleibt ein Konkurrenzkampf, bei dem sich beide weiter puschen sollen.»

Von dpa