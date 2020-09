SPD: Reul soll Landtag über rechtsextreme Chats informieren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Innenminister Herbert Reul (CDU) soll den Landtag am Donnerstag (17. September) über den aktuellen Ermittlungsstand zu rechtsextremen WhatsApp-Gruppen bei der Polizei informieren. Ein entsprechendes Schreiben hat SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Mittwoch an Reul geschickt. Der Minister solle den Landtag «vollumfänglich» informieren, nachdem er am Mittwoch - parallel zur Plenarsitzung des Landtags - eine Pressekonferenz abgehalten habe. Zwar sei der innenpolitische Sprecher der Fraktion telefonisch informiert worden, aber das Plenum sei der Ort, «an dem solche Nachrichten debattiert werden» müssten.

Von dpa