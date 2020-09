FC Bayern bereitet sich auf Eröffnungsspiel mit Fans vor

Die Grenze im vorläufigen Probebetrieb liegt demnach bei 20 Prozent der jeweiligen Stadion-Kapazität. Das wären am Freitagabend (20.30 Uhr) in der Allianz Arena maximal 14 000 bis 15 000 Zuschauer, je nachdem wie die sonst übliche Zahl der Stehplätze berücksichtigt würde.

Im Weg stehen noch einige Kriterien, die offenbar rechtzeitig beseitigt werden könnten. In der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. BayIfSMV) des Freistaates steht noch der Passus, wonach Profifußball vor Fans verboten ist. Die neuen Regeln auch zum Fußball werden aber noch am Mittwoch in die Verordnung aufgenommen und gelten dann von Donnerstag an und damit rechtzeitig vor der Partie.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Mittwoch, man stehe im Austausch mit der Stadt München, aber auch mit weiteren Städten wie Nürnberg, Augsburg und Würzburg. Vielleicht finde man ein Modell mit etwas weniger Zuschauern als am Dienstag zwischen den Ländern vereinbart, um Spiele vor Fans zu ermöglichen, sagte er nach Teilnehmerangaben in einer Rede auf der CSU-Fraktionsklausur im Landtag. Es sei aktuell aber noch keine Entscheidung getroffen.

Problematisch ist, dass in München sich derzeit viele Menschen in der Landeshauptstadt mit dem Coronavirus anstecken. Am Mittwochnachmittag wurde ein Anstieg von 167 im Vergleich zum Vortag vermeldet. Der Inzidenzwert für sieben Tage pro 100 000 Einwohner lag bei 45,53, nach 40,09 am Dienstag.

Laut Länderbeschluss soll «in der Regel» keine Zulassung von Zuschauern erfolgen, wenn diese sogenannte 7-Tages-Inzidenz «am Austragungsort größer gleich 35 und das Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzbar ist». Söder deutete an, vielleicht finde man ein Modell, dass eben weniger Zuschauer als die 20 Prozent zulasse.

Der FC Bayern sieht sich organisatorisch gewappnet, um auch kurzfristig bis zum Freitag ein Spiel mit Zuschauern unter den bestehenden Hygienevorgaben durchzuführen. «Wir sind jederzeit in der Lage dazu», hieß es am Mittwoch aus dem Verein.

Die Allianz Arena bietet mit einer modernen Infrastruktur, vielen Zugängen zu den Tribünen, zahlreichen Parkflächen und der Lage direkt an einem Autobahnkreuz beste Ablaufmöglichkeiten, auch zur hauptsächlichen Anreise der Fans mit Autos und Reisebussen.