Es bleibt sonnig: Luft aus Skandinavien sorgt für Abkühlung

Offenbach (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen sonnig und trocken - aber auch kühler als bisher. Ein Hochdruckgebiet bringt Luft aus Skandinavien ins Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dies mache sich vor allem in den Frühstunden bemerkbar. Am Freitag liegen die Höchsttemperaturen tagsüber zwischen 21 und 25 Grad. In der Nacht zum Samstag kühlt es hingegen auf 11 bis 8 Grad, im Bergland auf bis zu 4 Grad ab.

Von dpa