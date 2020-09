Mann fährt Mädchen an und hinterlässt erfundene Handynummer

Hamm (dpa/lnw) - Ein Mann hat in Hamm ein Mädchen (12) auf ihrem Rad beim Abbiegen angefahren und ihr danach eine «nicht existente Phantasiehandynummer» in die Hand gedrückt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Danach sei der Unbekannte verschwunden. Das Mädchen wurde laut Polizei «wie durch ein Wunder» nicht verletzt, ihr Fahrrad schwer beschädigt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.