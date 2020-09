86-Jährige in ihrem Garten getötet: Enkel festgenommen

Bonn (dpa/lnw) - Eine 86-jährige Frau ist in ihrem Garten in Bonn getötet worden. Als Tatverdächtiger sei ein 35 Jahre alter Mann festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei handelt es sich nach dpa-Informationen um den Enkel des Opfers, der zuvor auch bei seiner Oma gewohnt haben soll.