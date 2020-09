Neuhaus nach Pokalpleite: «Verlieren nicht die Nerven»

Bielefeld (dpa) - Vor seinem Debüt als Bundesligatrainer hat Arminia Bielefelds Aufstiegscoach Uwe Neuhaus die Pokal-Pleite am Montag beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen abgehakt. «Wir verlieren nicht die Nerven», sagte der 60 Jahre alte Chefcoach der Ostwestfalen, die am Samstag bei Eintracht Frankfurt erstmals nach elf Jahren wieder ein Bundesligaspiel bestreiten werden. Nach dem 0:1 in Essen wird der Trainer seine Startelf allerdings umgestalten. «Die Mannschaft wird sich verändern, ich werde aber nicht alles über den Haufen werfen.

Von dpa