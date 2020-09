Polizei warnt vor Kampfhund: Kleinen Terrier getötet

Leichlingen (dpa/lnw) - Die Polizei in Leichlingen warnt vor einem herumstreunenden gefährlichen Kampfhund. Das große grau-silberne Tier habe am Dienstag einen kleinen Yorkshire Terrier in der bergischen Stadt zerfetzt und getötet. Der freilaufende Kampfhund hatte sich einer Terrasse in der Innenstadt genähert und den kleinen Hund angegriffen. Danach entfernte sich der Hund in unbekannte Richtung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie sucht den Besitzer des Kampfhundes der Rasse American Staffordshire Terrier und bittet die Bevölkerung, bei Sicht des Tieres sofort den Notruf zu wählen.

Von dpa