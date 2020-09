Veranstalter hoffen auf Tennis-Turnier in Köln auch 2021

Köln (dpa) - Die Veranstalter der beiden Tennis-Turniere in Köln im Oktober hoffen darauf, dass die Domstadt auch in Zukunft einen festen Platz im Turnierkalender der ATP hat. «Die Chance besteht auf jeden Fall, ein Turnier hier langfristig zu etablieren», sagte Organisator Edwin Weindorfer am Donnerstag in Köln. «Wir haben zwei sogenannte Corona-Lizenzen für 2020 erworben. Es gibt keine Garantie für 2021, aber wir haben uns gewisse Vorrechte gesichert», sagte der Österreicher.

Von dpa