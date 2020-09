Hoffenheim vor Liga-Debüt von Sebastian Hoeneß mit Ausfällen

Zuzenhausen (dpa/lnw) - Sebastian Hoeneß hat bei seinem Bundesliga-Debüt als Chefcoach der TSG 1899 Hoffenheim Personalsorgen. Kapitän und Abwehrchef Benjamin Hübner fehlt wegen einer Sprunggelenkverletzung auch in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln. Zudem fallen der Langzeitverletzte Havard Nordtveit und Kostas Stafylidis aus, der an der Schulter operiert werden muss. Dies sagte Hoeneß bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Von dpa