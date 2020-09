Westfleisch übernimmt 3000 Werkarbeiter in Stammbelegschaft

Münster (dpa) - Nach scharfer Kritik an miesen Arbeitsbedingungen übernimmt das Münsteraner Unternehmen Westfleisch 3000 Beschäftigte, die bisher nur über externe Firmen mit Werkverträgen tätig waren. Bis Jahresende sollen die Arbeiter in die tarifgebundene Stammbelegschaft eingegliedert werden, wie Westfleisch und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Donnerstag in Münster mitteilten. Zudem wechselten 1000 Mitarbeiter von Tochterfirmen in die Stammbelegschaft.

Von dpa