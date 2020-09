Anwalt: Auch normale Inhalte in Chat-Gruppe «Alphateam»

Essen (dpa/lnw) - In einer WhatsApp-Gruppe namens «Alphateam» sind neben mutmaßlich rechtsextremen Bildern von den beteiligten Polizisten auch normale Inhalte geteilt worden. Das sagte Volker Schröder, Anwalt eines betroffenen Beamten, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Schröder hatte zuvor in der «Bild»-Zeitung betont, dass sein Mandant nicht rechtsradikal sei und der Polizist sein Verhalten als «große Gedankenlosigkeit» einstufe.