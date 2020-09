Corona: Bundesverdienstkreuz für Heinsbergs Landrat Pusch

Heinsberg (dpa/lnw) - Der Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch (CDU), soll am 1. Oktober mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden. Wie eine Sprecherin des Kreises der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte, wird Pusch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für seine Arbeit als Krisenmanager in der Corona-Pandemie geehrt. «RTL.de» hatte zuvor berichtet.

Von dpa