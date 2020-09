ICE fährt bei Wesel in Schafherde: Zwei Tiere tot

Düsseldorf/Wesel (dpa/lnw) - Ein ICE auf dem Weg nach Arnheim ist am Freitagmorgen auf freier Strecke in der Nähe von Wesel in eine Schafherde gefahren. Das bestätigte ein Bahnsprecher. Menschen seien bei dem Unfall nicht zu Schaden gekommen. Die Schafe seien aus zunächst unbekannten Gründen auf den Gleisen herumgelaufen. Der Zugführer habe trotz einer Notbremsung mehrere Tiere überfahren. Zwei Schafe seien tot und mehrere verletzt. Die Fahrgäste wurden nach dem Unfall laut Bahn mit anderen Zügen an ihr Ziel gebracht, der Fernverkehr wurde über Venlo umgeleitet. Der ICE sei nach rund zwei Stunden aus eigener Kraft nach Köln zurückgefahren, wo er gründlich auf mögliche Schäden untersucht werde, sagte der Sprecher.

Von dpa