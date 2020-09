Demnach war die Beamtin (26) am Mittwoch in dem Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Als sie ein Auto überholen wollte, scherte dieses nach links aus, um abzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe die Polizistin das Steuer nach links gedreht - wodurch der Streifenwagen in den Vorgarten fuhr. Am Polizeiauto, einem Straßenschild und dem Haus entstand laut Mitteilung ein Sachschaden von mehr als 23 000 Euro.

Der 47-Jährige in dem anderen Auto sagte aus, er habe den Streifenwagen nicht wahrgenommen, als er abbiegen wollte.