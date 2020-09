VfL Bochum verpflichtet Ghanaer Raman Chibsah

Bochum (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat Mittelfeldspieler Raman Chibsah verpflichtet. Wie der Club am Freitag mitteilte wechselt der 27-Jährige ablösefrei vom türkischen Erstligisten Gaziantep FK und erhält in Bochum einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Vor seinem Engagement in der Türkei hatte der Ghanaer in Italien gespielt. «Er verfügt über internationale Erfahrung, ist dynamisch und aufgrund seiner Vergangenheit in Italien taktisch gut geschult», sagte Bochums Sport-Geschäftsführung Sebastian Schindzielorz.

Von dpa