Kölner Polizeipräsident warnt vor falschem Korpsgeist

Köln (dpa/lnw) - Nach der Aufdeckung von Chatgruppen mit rechtsextremen Inhalten bei der nordrhein-westfälischen Polizei hat der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob vor einem falschen Korpsgeist gewarnt. In einem Brief an alle Beschäftigten der Polizei Köln schrieb Jacob, der kollegiale Zusammenhalt sei unverzichtbar. «Problematisch wird es aber, wenn ein Korpsgeist entsteht, der inakzeptable Verhaltensweisen durch Gruppendruck oder andere Vereinbarungen zur «Verschlusssache» erklärt. Hier sind wir alle gefordert.»

Von dpa