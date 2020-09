Schalke-Coach Wagner fordert nach 0:8 Reaktion gegen Bremen

«Das war schlecht. Wir haben nicht gut gespielt, Bayern war in herausragend guter Verfassung. Wir müssen uns jetzt schütteln, diese herbe Niederlage hinnehmen und gegen Bremen die Reaktion zeigen, die wir selber von uns erwarten», sagte Wagner mit Blick auf das erste Saison-Heimspiel am 2. Spieltag. Eines ärgerte den Schalke-Coach am Freitagabend bei der zweithöchsten Schalker Bundesliga-Niederlage nach einem 0:11 gegen Borussia Mönchengladbach im Jahr 1967 besonders: «Dass wir nach dem vierten, fünften Tor weiter nach vorne spielen wollten, das war naiv.»