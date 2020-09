Schalke-Sportchef Schneider will deutliche Steigerung

Gelsenkirchen (dpa) - Sportvorstand Jochen Schneider erwartet nach der 0:8-Niederlage des FC Schalke 04 zum Saisonauftakt beim FC Bayern München eine deutliche Verbesserung seiner Mannschaft. «Der gestrige Auftritt in München war indiskutabel, da gibt es keine zwei Meinungen. So darf sich eine Mannschaft von Schalke 04 nicht präsentieren», sagte der 50-Jährige am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.