Trainer Lucien Favre hatte zuvor bereits angedeutet, bei Reus weiter vorsichtig sein zu wollen. Der Angreifer war wegen hartnäckiger Adduktorenbeschwerden monatelang ausgefallen. In der Startelf des BVB gab es weiter keine Überraschungen. Sein Bundesliga-Debüt gibt Jude Bellingham. Der erst 17 Jahre alte Jungstar war für gut 25 Millionen Euro aus Birmingham gekommen.

Bei den Gästen vom Niederrhein gibt es in der Startelf eine kleine Überraschung. Trainer Marco Rose setzt in Oscar Wendt und Ramy Bensebaini von Beginn an auf zwei Linksverteidiger, dafür muss der zuletzt starke Patrick Hermann auf die Bank. Erwartet werden die Gladbacher anders als sonst mit einer Dreier-Abwehrkette und einem verstärkten Mittelfeld. Die Top-Scorer der Vorsaison, Marcus Thuram und Alassane Plea, sitzen nach ihren Verletzungen mit Trainingsrückstand auf der Bank.