Rentnerpaar fährt mit Auto in Teich und sinkt unter Wasser

Sprockhövel (dpa/lnw) - Ein Rentnerpaar aus Wuppertal ist in Sprockhövel mit seinem Auto in einen Teich gestürzt und beinahe untergegangen. Ein Zeuge half den beiden aus dem Wagen, bevor das Fahrzeug ganz unter Wasser versank, teilte die Polizei mit. Der 80-Jährige und seine 79 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.