Bochum freut sich auf ersten Auftritt vor Zuschauern

VfL-Coach Thomas Reis erwartet, dass die Hamburger nach der Pokalpleite gegen Elversberg «nicht mit breiter Brust kommen». «Im Endeffekt ist es aber egal, ob sie gewonnen oder verloren haben. Das Spiel am Montag startet bei null», meinte der Trainer. Verzichten müssen die Bochumer auf den gesperrten Milos Pantovic und den verletzten Saulo Decarli. In der ersten Pokalhauptrunde hatte sich der Revierclub am vergangenen Wochenende mit 3:0 gegen den FV Engers durchgesetzt.